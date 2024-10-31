Три знака Зодиака, которых сегодня могут преследовать страхи

День темной космической энергии, считающийся самым опасным во всем лунном календаре, когда наши силы убывают, а настроение приближается к депрессии. Негатив, который – по ощущениям – будет буквально разлит в воздухе, не лучшим образом отразится на психике, что выразится в проявившихся фобиях.

Сегодня, 31 октября, фобии могут развиться у представителей всех знаков Зодиака, но три из них будут чувствовать, что страхи их буквально преследуют.

Рак

Рак – самый мнительный знак Зодиака, которые и в любое другое время находят повод для тревоги. Сегодня их могут посетить страхи, связанные с тем, чем они дорожат превыше всего – своим домом. Главное для них помнить, что уже завтра от них не останется и следа.

Скорпион

Скорпионы, как главные мистики Зодиака, часто страдают от фобий, которые, как они считают, носят магический характер. Сегодня им будет казаться, что все, что с ними происходит, это знаки Судьбы, хотя на самом деле речь будет идти всего лишь об игре воображения.

Рыбы

Рыбы остро чувствуют вибрации окружающего нас мира, поэтому под влиянием негатива дня им может показаться, что их преследуют. На самом деле такое ощущение станет не более чем влиянием энергетики лунных суток – уже завтра они напрочь о них забудут.

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