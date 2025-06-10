Три знака Зодиака, которые сегодня могут столкнуться с предательством

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Содержание Телец Близнецы Весы

Астрологи называют этот день временем предательства, когда изменить нам — как в прямом, так и в переносном смысле — могут даже самые близкие и дорогие нам люди.

Сегодня, 10 июня, предать могут представителей всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нужно опасаться измен.

Телец

Тельцам в этот день нужно опасаться не тайных или явных врагов, а тех, кого они привыкли считать своими друзьями. Нельзя отрицать возможность удара в спину, а почвой для подобного поведения станут финансовые и бизнес-интересы, в жертву которым будет принесены многолетняя дружба.

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Близнецы

Близнецам необходимо соблюдать максимальную осторожность, беседуя со своими коллегами. Велика вероятность того, что они будут внимательно слушать представителей знака с корыстными намерениями: их цель — узнать чужие планы и самостоятельно воплотить их в жизнь.

Весы

Весам в этот день важно внимательно следить за поведением любимого человека, который может ненадолго увлечься кем-то из окружающих. Конечно, серьезную страсть остановить им самовольно не удастся, а вот за воспрепятствование незначительному флирт — вполне.

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