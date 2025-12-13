- Дата публикации
Три знака Зодиака, которые сегодня могут столкнуться с предательством
Нынешний день обладает ярко выраженной негативной энергетикой, которая негативно влияет на человеческую психику.
Обстоятельства могут испытывать на прочность во всех жизненных сферах — профессиональной, личной и бытовой. Но самым неприятным, что может случиться в этот день, можно назвать предательство, с которым предстоит столкнуться многим из нас.
Сегодня, 13 декабря, предать могут представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них такое событие окажется особенно обидным и трагичным.
Овен
Овны могут узнать, что близкий человек им изменил, что станет для них серьезным ударом. Им трудно будет понять, почему в их жизни произошла такая малоприятная история. Зная бурный темперамент представителей знака, легко можно предположить, что они и закатят грандиозный скандал.
Близнецы
Близнецы, которые зачастую не хотят верить в то, что кто-то хочет им зла, с удивлением обнаружат: на работе вокруг них сплели целый заговор. Причем участвовать в нем будут люди, которых представители знака до сих пор считали своими верными и преданными друзьями.
Стрелец
Стрельцы могут столкнуться с самым страшным видом предательства — их обманут самые близкие им люди — члены их семьи. Скорее всего, их неприглядный поступок будет продиктован благими намерениями, но вряд ли это оправдает их в глазах представителей знака.
