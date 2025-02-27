Три знака Зодиака, которые сегодня могут страдать от маний

Один из самых сложных лунных дней, когда человек находится под сильнейшим прессингом негатива. Он может принять самые разные формы – от хандры и депрессии до настоящей мании, от которой в такие дни способен пострадать даже самые спокойные и уравновешенные люди, не говоря уже о тех, чья психика, как говорят специалисты, является подвижной.

Сегодня, 27 февраля, психические мании могут одолеть представителей всех знаков Зодиака, но три из них могут пострадать от них особенно сильно.

Близнецы

Близнецы столкнутся с навязчивым состоянием, в котором пребывают очень часто: оно состоит в их умении раздваиваться, становясь то одним, то другим человеком. Возможно, специалисты-психологи назвали бы его биполярным расстройством, в народе о нем говорят: двойственность натуры.

Дева

Девы, помешанные на чистоте, свое стремление к порядку манией не считают, но сегодня она может выйти из-под контроля, и станет навязчивым состоянием. К счастью, к вечеру желание отмывать все до блеска вернется в исходное – более или менее нормальное – состояние.

Скорпион

Скорпионы часто загоняют свои переживания вглубь, не зря они считаются одним из самых депрессивных знаков Зодиака. Неудивительно, если сегодня им придется познакомиться с манией преследования. К счастью, уже завтра неприятное состояние рассеется, так что надо немного потерпеть.

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