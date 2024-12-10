Три знака Зодиака, которых сегодня могут ждать важные знакомства

День, когда необходимо уделять максимум внимания окружающим людям – от родных и близких до незнакомых, которые в этот день захотят зайти в круг нашего общения – ни в коем случае нельзя игнорировать их знаки внимания.

Сегодня, 10 декабря, внимательно относиться к окружающим нужно представителям всех знаков Зодиака, но трех из них могут ждать важные знакомства.

Дева

Девы к большому своему удовольствию смогут завести полезное знакомство, которое почти сразу же поможет им решить важный профессиональный или житейский вопрос. Вообще же, представители этого знака умеют "коллекционировать" нужных людей, помогающих им во всем.

Козерог

Козероги могут рассчитывать на встречу с человеком, который посодействует им в получении новой должности, а возможно, и нового места работы, которое позволит представителям знака продемонстрировать свое трудолюбие и усидчивость, а заодно и хорошо заработать.

Рыбы

Рыбы, основной чертой которых является влюбчивость, с большой долей вероятности заведут новое знакомство романтического свойства. Звезды в данном случае ничего против не имеют, предостерегая представителей знака только от одного: очередное увлечение не должно мешать работе.

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