Три знака Зодиака, которых сегодня может настичь кармический долг 

Нынешний день выпадает на одни из самых опасных суток во всем лунном календаре, которые астрологи часто связывают с расплатой по кармическим долгам. Людям, которые не нагрешили в предыдущий период времени – скажем, в течение месяца-двух, можно ни о чем не беспокоиться, а вот остальным придется держать ответ за совершенное.

Сегодня, 2 ноября, платить по кармическим долгам придется провинившимся представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такая расплата необходима – без нее им трудно будет идти по жизни дальше.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы даже самим себе редко признаются в том, что кого-то обидели – напротив, они убеждают себя в том, что все сделали правильно, а тот, кого их замечание задело, сам виноват. Но сегодня судьба поступит с ними хитро – она поставит их точно в такую же ситуацию, в которой в свое время оказался тот, кого они так сурово отчитали, и понаблюдает за тем, смогут ли они сами выйти из нее.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки очень ревнивы: представители знака знают за собой этот грех, но никак не могут его побороть. Сегодня они смогут на себе ощутить, насколько неприятен этот их недостаток близкому человеку, поскольку – едва ли не впервые – станут не субъектом, а объектом ревности. Их вынудят оправдываться, извиняться и доказывать, что они не являются верблюдами: тяжелый, но ценный опыт.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы вполне могут стать жертвами высокомерия и пренебрежения – качеств, которые они часто проявляют по отношению к окружающим их людям. Вот только представителям знака, как правило, и в голову не приходит, что кто-то может точно так же – свысока – посмотреть на них. Кончено, таким образом жизнь вряд ли избавит их от врожденных качеств, но задуматься заставит, а это уже немало.

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