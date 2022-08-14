Три знака Зодиака, которых сегодня может ожидать приятный сюрприз

Нынешний день – не самый простой в лунном месяце, многим из нас он несет искушения и испытания, справиться с которыми будет не так легко, как может показаться на первый взгляд. Впрочем, наряду с малоприятными могут произойти и приятные события, что создаст равновесие в окружающем нас мире.

Сегодня, 14 августа, приятный сюрприз может ожидать представителей всех знаков Зодиака, но трем из них звезды советуют к ним приготовиться.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов может приятно удивить поведение любимого человека: похоже, он приготовит вам сюрприз в прямом смысле этого слова. В чем он будет заключаться, зависит от широты его мышления и буйства фантазии – ее полет ничем не ограничен, поэтому представители знака могут получить все, что угодно – от букета полевых цветов до предложения руки и сердца с обсуждением сроков помолвки и свадьбы.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы наконец-то получат известие, которого очень долго ждали и из-за которого волновались, потому что не знали, какого свойства – позитивного или негативного – оно будет. Звезды уверены, что новость окажется хорошей, поэтому ее нужно отпраздновать. Разумеется, устраивать шумные торжества – не ко времени, но выпить бокал шампанского в компании близкого человека можно вполне.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям звезды обещают встречу с человеком, которого они очень давно не видели: она будет насколько внезапной, настолько и приятной. Впрочем, неожиданной она покажется только на первый взгляд, впоследствии представители знака узнают, что она была тщательно подготовлена человеком, который столь оригинальным способом снова появится в их жизни, что сделает встречу приятной вдвойне.

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