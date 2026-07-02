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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
568
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которых сегодня может ожидать приятный сюрприз

День, который многим из нас несет испытания, справиться с которыми будет не так легко, как может показаться на первый взгляд.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Впрочем, наряду с малоприятными могут произойти и приятные события, что создаст равновесие в окружающем нас мире.

Сегодня, 2 июля, хорошие события могут произойти в жизни всех знаков Зодиака, но три из них особенно могут ожидать приятных сюрпризов.

Овен

Овнов может приятно удивить поведение любимого человека: похоже, приготовившего им настоящий сюрприз. В чем он будет заключаться, зависит от широты его мышления: представители знака могут получить все, что угодно — от букета полевых цветов до предложения руки и сердца.

Лев

Львы получат известие, которого долго ждали и из-за которого волновались, поскольку не знали, какого свойства — позитивного или негативного — он будет. Звезды уверены: новость окажется хорошей, и ее нужно отпраздновать бокалом шампанского в компании близкого человека.

Водолей

Водолеям звезды обещают встречу с человеком, которого они очень давно не видели. Вот только внезапной ее назвать не удастся: похоже, она будет тщательно подготовлена человеком, который столь оригинальным способом снова появится в их жизни, что сделает свидание приятной вдвойне.

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Дата публикации
Количество просмотров
568
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