Три знака Зодиака, которых сегодня может ожидать приятный сюрприз

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Впрочем, наряду с малоприятными могут произойти и приятные события, что создаст равновесие в окружающем нас мире.

Сегодня, 2 июля, хорошие события могут произойти в жизни всех знаков Зодиака, но три из них особенно могут ожидать приятных сюрпризов.

Овен

Овнов может приятно удивить поведение любимого человека: похоже, приготовившего им настоящий сюрприз. В чем он будет заключаться, зависит от широты его мышления: представители знака могут получить все, что угодно — от букета полевых цветов до предложения руки и сердца.

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Лев

Львы получат известие, которого долго ждали и из-за которого волновались, поскольку не знали, какого свойства — позитивного или негативного — он будет. Звезды уверены: новость окажется хорошей, и ее нужно отпраздновать бокалом шампанского в компании близкого человека.

Водолей

Водолеям звезды обещают встречу с человеком, которого они очень давно не видели. Вот только внезапной ее назвать не удастся: похоже, она будет тщательно подготовлена человеком, который столь оригинальным способом снова появится в их жизни, что сделает свидание приятной вдвойне.

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