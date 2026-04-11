Три знака Зодиака, которых сегодня может потянуть на измену
Не самый легкий знак лунного календаря, основная опасность которого состояит в нашей склонности к предательству — причем, в самых разных сферах нашей жизни и на всех уровнях.
Мы можем столкнуться с коварством со стороны коллег, друзей, родных и любимых людей — неверность последних окажется особенно обидной.
Сегодня, 11 апреля, склонными к предательству будут представители всех знаков зодиакального круга, но трех из них потянет на измену любимым людям.
Телец
Тельцов трудно вывести из себя, но если у кго-то это получиться, то последствия могут оказаться непредсказуемыми. Например, представители знака, заподозрив любимого человека в измене, могут и сами ему изменить — в отместку, и только поом узнать, что их опасения были напрасными.
Дева
Девы могут встретить человека, к котором когда-то испытывали сильные чувства, и это станет серьезным испытанием для тех представителей знака кто давно и счастливо состоит в браке или отношениях. Соблазн измены будет велик и, скорее всего, представители знака с ним не справятся.
Стрелец
Стрельцы не считают измену чем-то постыдным или зазорным: на их взгляд, если близкий человек о ней не узнал, то, значит, ничего и не было. Их часто тянет налево, но, как правило, им успешно удается скрывать следы своих похождений, и нынешний день исключением из правила не станет.
