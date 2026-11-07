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Три знака Зодиака, которых сегодня может ждать неожиданная прибыль
День светлой и чистой энергетики, когда любая трудовая деятельность — прежде всего, если она касается земли — принесет быстрый и значимый результат.
Удача ждет тех, кто занимается бизнесом: любые финансовые вопросы будут решаться быстро и без проблем, к тому же, вероятно поступление прибыли — как прогнозируемой, так и неожиданной, а потому особенно приятной.
Сегодня, 7 ноября, на удачу в бизнесе могут рассчитывать представители всех знаков Зодиака, но трех из них может ожидать неожиданная — а потому особенно приятная — прибыль.
Овен
Овнам могут выплатить старый гонорар, о котором они — по причине происшествия времени, уже и думать забыли. У представителей знака создастся приятное ощущение, как будто бы они нашли эти деньги на дороге, поэтому настроение у них будет не просто хорошее, а благостное.
Скорпион
Скорпионы — особенно те, кто наилучшим образом показали себя на работе –могут рассчитывать на то, что начальство оценит их труды по достоинству и повысит зарплату или хотя бы выпишет премию. Денежный сюрприз не только порадует, но и станет стимулом для трудового энтузиазма,
Стрелец
Стрельцам могут неожиданно выплатить обещанную премию, что особенно приятно, если учесть, что они твердо решили экономить на самом необходимом. Теперь — во всяком случае, на некоторое время — они смогут расслабиться и позволить себе приобретения, о которых давно мечтали
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