Три знака Зодиака, которых сегодня может ждать неожиданная прибыль

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Удача ждет тех, кто занимается бизнесом: любые финансовые вопросы будут решаться быстро и без проблем, к тому же, вероятно поступление прибыли — как прогнозируемой, так и неожиданной, а потому особенно приятной.

Сегодня, 7 ноября, на удачу в бизнесе могут рассчитывать представители всех знаков Зодиака, но трех из них может ожидать неожиданная — а потому особенно приятная — прибыль.

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Овен

Овнам могут выплатить старый гонорар, о котором они — по причине происшествия времени, уже и думать забыли. У представителей знака создастся приятное ощущение, как будто бы они нашли эти деньги на дороге, поэтому настроение у них будет не просто хорошее, а благостное.

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Скорпион

Скорпионы — особенно те, кто наилучшим образом показали себя на работе –могут рассчитывать на то, что начальство оценит их труды по достоинству и повысит зарплату или хотя бы выпишет премию. Денежный сюрприз не только порадует, но и станет стимулом для трудового энтузиазма,

Стрелец

Стрельцам могут неожиданно выплатить обещанную премию, что особенно приятно, если учесть, что они твердо решили экономить на самом необходимом. Теперь — во всяком случае, на некоторое время — они смогут расслабиться и позволить себе приобретения, о которых давно мечтали

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