Три знака Зодиака, которых сегодня ждет судьбоносная встреча

День резких эмоциональных контрастов, в течение которого можно будет испытать полный спектр чувств и ощущений – от безнадежности и отчаяния к радости и полному довольству жизненными обстоятельствами. Самым приятным событием нынешнего дня станет встреча, которую впоследствии с полным правом можно будет называть судьбоносной.

Сегодня, 21 марта, важная встреча ждет представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них она станет по-настоящему судьбоносной.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – во всяком случае те, кто пока еще не сделал это – встретят свою судьбу там, где они очень любят бывать – например, на театральной премьере или модном показе. Поскольку на таких мероприятиях представители знака, как правило, выглядят максимально элегантно и стильно, они привлекут к себе внимание представителей противоположного пола, среди которых окажется тот, кто станет их второй половинкой.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы слишком осторожны – и даже брезгливы – для того, чтобы знакомиться на улице, но сегодня астрологи советуют представителями знака отбросить предубеждения и обратить внимание на человека, с которым они столкнутся – в буквальном смысле этого слова – например, в дверях супермаркета. Велика вероятность, что именно его судьба предназначала им во вторые половинки.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, как главные трудоголики Зодиака, и судьбу встретят на работе – что неудивительно, если учесть, что они почти нигде больше не бывают. Трудно сказать, как именно претендент на их сердце, а впоследствии и руку, появится рядом – он может оказаться как деловым партнером, так и новым сотрудником. Главное, что эта встреча окажется судьбоносной.

Читайте также: