Три знака Зодиака, которых сегодня посетит ощущение дежа-вю

День, в течение которого нас может посещать ощущение дежа-вю, когда будет казаться, что нечто подобное уже происходило. Оно дано не для того, чтобы вызвать ностальгию, а для работы над ошибками: выводы из них позволят, как говорят психологи, закрыть гештальт.

Сегодня, 28 августа, ощущение дежа-вю испытают представители всех знаков зодиакального круга, но три из будут уверены, что снова проживают ситуации прошлого.

Лев (23.07 – 21.08)

Дбвам, которые надеются наладить отношения с некогда любимым человеком, даже если сегодня им покажется, что все вот-вот устроиться, нужно знать: скорее всего, это не более чем игра подсознания, которое создает ощущение дежа-вю. Со времени их последней встречи прошло много времени, так что рассчитывать им в этом плане особенно не на что.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы часто «путешествуют» в своих воспоминаниях. Как правило, их мечты о прошлом связаны с человеком, которого они когда-то любили, но, несмотря на многочисленные связи, так и не смогли забыть. Нынешний день даст им редкий шанс наладить разрушенные некогда отношения: былой возлюбленный может неожиданно позвонить сам.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцов ощущение дежа-вю будет раздражать и выбивать из колеи – они были уверены, что навсегда распрощались с «проклятым прошлым», а оно снова дает о себе знать. Представителям знака в этой ситуации важно подумать, почему звезды настойчиво повторяют для них уже пережитые обстоятельства – возможно, они не сделали из них важный вывод.

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