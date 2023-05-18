Три знака Зодиака, которых сегодня ждет неожиданная прибыль

День, когда можно только созидать – любое разрушение бумерангом вернется к тому, кто его затеет. Кстати, касается это не только физических предметов, но и отношений с близкими людьми: любое резкое слово может их разрушить, а допускать этого нежелательно. Также в этот день возможно получение прибыли, которой очень важно грамотно распорядиться.

Сегодня, 18 мая, прибыль может ожидать представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них она будет неожиданной, а потому особенно приятной.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы давно закидывали свои "сети", целью которых является получение грантов на выполнение важных работ, подавая заявки с разнообразные международные организации. Поскольку ответов от них не было, представители знака уже потеряли надежду на получение денежных средств. Но сегодня, похоже, их ждет приятный сюрприз: они получат первую выплату, что станет для них вдохновляющим моментом.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам – с большой долей вероятности – наконец-то могут заплатить за работу, которую они сделали довольно давно. Поскольку заказчик тянул с выплатой гонорара, представители знака уже смирились с тем, что не получат его, что, конечно же, не вызывало у них положительных эмоций. Но сегодня они наконец-то могут получить повод для радости, а уж как распорядиться новыми поступлениями, представители знака придумают.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – особенно те из них, которые в последнее время стали ощущать нехватку финансовых ресурсов – вряд ли придумают толковый план относительно того, как разбогатеть. Тем не менее это не значит, что они останутся без денег – вполне вероятно, что именно сегодня о них вспомнит спонсор, который вполне в состоянии помочь им материально. Главное для представителей знака – не отказываться от помощи.

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