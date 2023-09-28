Три знака Зодиака, которых сегодня ждет невиданная удача

День мощной космической энергетики, которая может иметь любую направленность – как позитивную, так и негативную: в конечном результате все будет зависеть от того, сможет человек ею управлять или она, захватив, потащит его в сторону, прямо противоположную той, к которой он стремится.

Сегодня, 28 сентября, в выигрыше окажутся те, кто сможет обуздать космическую стихию, но трех из них ждет невиданная удача.

Телец

Тельцов ждет удача в личной жизни – причем, касается это не только тех, у кого она не устроена, но и пребывающих в счастливом союзе – как официальном, так и нет. В первом случае, они встретят человека, которого захотят назвать своей второй половинкой, во втором – наладят ухудшившиеся в последнее время отношения со своим партнером.

Лев

Львы – особенно те из них, кто давно мечтал об известности – могут обрести ее именно сегодня. Прежде всего, удача улыбнется тем представителям знака, кто в предыдущий период много для этого сделал, но и остальные тоже обиженными не останутся: нынешний день принесет успех как в реальном, так и в виртуальном – интернет-пространстве.

Скорпион

Скорпионы вполне могут получить то, на что имеют основание – и полное право – рассчитывать: карьерный рост. Представители знака не всегда понимали, почему начальство как будто бы не замечает их усилий и успехов, хотя они работают намного больше – и лучше – других. Сегодня – с большой долей вероятности – эта несправедливость будет устранена.

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