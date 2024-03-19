Три знака Зодиака, которых сегодня ждет профессиональная удача

Сегодня мощный поток космической энергии со знаком "плюс" накроет планету, а с ней и каждого из нас. Ее необходимо использовать в мирных целях – для любых созидательных процессов: как правило, это касается всех сфер нашей жизни, но особое внимание необходимо уделить профессиональной.

Сегодня, 19 марта, успех ждет представителей всех знаков Зодиака, но три из них могут рассчитывать на профессиональную удачу.

Близнецы

Близнецы, чья профессиональная деятельность ориентирована на страны Европы, могут получить предложение о сотрудничестве, непосредственно связанное с фирмой, располагающейся в одной из европейских столиц. Оно может быть как стационарным, и тогда им придется отправиться за границу, так и дистанционным.

Весы

Весам звезды – и начальство – вполне может приготовить приятный сюрприз в виде премии или повышения заработной платы. Надо признать, что представители знака заслужили такое вознаграждение – в последнее время они работали за двоих, поэтому оно будет справедливым, а вот на что его потратить, решать только им самим.

Козерог

Козерогам, которых от остальных представителей Зодиака отличает повышенный трудоголизм, начальство вполне может предложить занять более высокую и ответственную должность, справиться с которой им вполне по силам. Впрочем, карьеристами они не являются, поэтому предпочли бы повышение заработной платы.

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