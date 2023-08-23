Три знака Зодиака, которых сегодня ждет судьбоносная встреча

Время благоприятное для устройства личной жизни – тем, кто пока еще не нашел человека, с которым хотел бы пройти всю жизнь, скорее всего, необходимо будет просто посмотреть по сторонам.

Сегодня, 23 августа, встретить вторую половинку могут все знаки Зодиака, но для трех из них такая встреча особенно актуальна.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам удастся наладить отношения с человеком из прошлого, с которым они давно не виделись, а сегодня, с большой долей вероятности, неожиданно встрется. Можно предположить, что чувства, которые казались угасшими, вспыхнут вновь – необходимо воспользоваться шансом второй раз войти в одну и ту же воду: скорее всего, у них получится.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам ждет «встреча» с человеком, который давно находится рядом – просто представители знака по самым разным причинам до сих не обращали на него внимания. Теперь же, благодаря его поступку или словам, он окажется в фокусе их «объектива» и вызовет их любопытство, ну а там недалеко и до симпатии, которая со временем может перерасти в серьезные чувства.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам – особенно тем из них, кто пока еще не нашел свою вторую половинку – не стоит отказываться от знакомства, которое захотят организовать им знакомые. Предубеждение может помешать представителям знака встретить человека, который является для них лучшим во всех отношениях партнером – не стоит терять такую прекрасную возможность устроить личную жизнь.

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