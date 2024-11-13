Три знака Зодиака, которых сегодня ждет важная встреча

Нынешний день пользуется у астрологов репутацией самого счастливого во всем лунном месяце, когда в нашей жизни происходят приятные события, позитивная энергия которых рассчитанная на длительную перспективу – то есть, все, что сегодня произойдет, определит нашу жизнь на годы вперед.
Сегодня, 13 ноября, приятные события предстоят представителем всех знаков Зодиака, а трех из них в этом ключе ждет приятная встреча.
Рак
Ракам – особенно тем представителям знака, в личной жизни которых в последнее время не происходит приятных событий, звезды рекомендуют обратить внимание на нового человека, который сегодня появится в их окружении – возможно, это их вторая половинка.
Козерог
Козероги могут рассчитывать на встречу с человеком, который поможет им решить важный профессиональный вопрос – например, получить перспективный проект, о котором представители знака до сих пор могли только мечтать, и даже перейти на новую работу.
Водолей
Водолеям повезет познакомиться с человеком, который легко решит важный житейский вопрос, назревший уже давно, но "зависший" до нынешнего времени – например, с его помощью удастся продать или купить жилье, переехать на новое – или вернуться на старое – место жительства.
Читайте также:
- Нептун в Овне в 2025-2039 годах: что принесет нам этот период
- Год Зеленой Деревянной Змеи: что ждет нас в 2025-м
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 11-17 ноября
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 11 по 17 ноября