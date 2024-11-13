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Три знака Зодиака, которых сегодня ждет важная встреча

Три знака Зодиака, которых сегодня ждет важная встреча

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день пользуется у астрологов репутацией самого счастливого во всем лунном месяце, когда в нашей жизни происходят приятные события, позитивная энергия которых рассчитанная на длительную перспективу – то есть, все, что сегодня произойдет, определит нашу жизнь на годы вперед. 

Сегодня, 13 ноября, приятные события предстоят представителем всех знаков Зодиака, а трех из них в этом ключе ждет приятная встреча. 

Рак

Ракам – особенно тем представителям знака, в личной жизни которых в последнее время не происходит приятных событий, звезды рекомендуют обратить внимание на нового человека, который сегодня появится в их окружении – возможно, это их вторая половинка. 

Козерог

Козероги могут рассчитывать на встречу с человеком, который поможет им решить важный профессиональный вопрос – например, получить перспективный проект, о котором представители знака до сих пор могли только мечтать, и даже перейти на новую работу. 

Водолей

Водолеям повезет познакомиться с человеком, который легко решит важный житейский вопрос, назревший уже давно, но "зависший" до нынешнего времени – например, с его помощью удастся продать или купить жилье, переехать на новое – или вернуться на старое – место жительства. 

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