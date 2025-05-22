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Содержание Близнецы Рак Стрелец

Сегодня, 22 мая, важные встречи и знакомства произойдут в жизни представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них они станут по-настоящему судьбоносными.

Близнецы

Близнецы, которые озадачены поисками нового источника дохода, именно сегодня могут встретить человека, который окажет им в этом смысле неоценимую услугу, предложив работу, которая не потребует от представителей знака много усилий, зато будет прекрасно оплачиваться.

Рак

Ракам, у которых, чем бы они ни занимались, личная жизнь всегда на первом месте, звезды приготовят встречу с человеком, который затми для них всю Вселенную — в прямом смысле этого слова. Трудно сказать, чем закончится знакомство, но, скорее всего, представители знака своего не упустят.

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Стрелец

Стрельцы, которые в последнее время думают о смене рода деятельности, могут познакомиться с человеком, который не только направит их по нужному пути, но и поможет сделать на нем первые шаги — никак нельзя упускать такую хорошую возможность качественно улучшить свою жизнь.

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