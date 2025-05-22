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Три знака Зодиака, которых сегодня ждет важное — судьбоносное — знакомство
Несмотря на то, что этот лунный день с психологической точки зрения считается сложным, он удачен для поездок и путешествий, переездов в новую квартиру, город и даже страну, отдыха и, самое главное, встреч и знакомств. Причем, коснутся они не только личной, но и деловой сферы.
Сегодня, 22 мая, важные встречи и знакомства произойдут в жизни представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них они станут по-настоящему судьбоносными.
Близнецы
Близнецы, которые озадачены поисками нового источника дохода, именно сегодня могут встретить человека, который окажет им в этом смысле неоценимую услугу, предложив работу, которая не потребует от представителей знака много усилий, зато будет прекрасно оплачиваться.
Рак
Ракам, у которых, чем бы они ни занимались, личная жизнь всегда на первом месте, звезды приготовят встречу с человеком, который затми для них всю Вселенную — в прямом смысле этого слова. Трудно сказать, чем закончится знакомство, но, скорее всего, представители знака своего не упустят.
Стрелец
Стрельцы, которые в последнее время думают о смене рода деятельности, могут познакомиться с человеком, который не только направит их по нужному пути, но и поможет сделать на нем первые шаги — никак нельзя упускать такую хорошую возможность качественно улучшить свою жизнь.
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