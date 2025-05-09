Три знака Зодиака, которых сегодня ждет встреча с прошлым

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Содержание Рак Лев Рыбы

Сегодня, 9 мая, встреча с прошлым возможна у представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них она окажется особенно важной.

Рак

Раки, сталкиваясь с непонятной ситуацией, оглядываются на события, которые уже случились, и сравнивают их с нынешними, из-за чего топчутся на месте, а иногда и вовсе отступают. Сегодня хорошее время, чтобы оставить все плохое в прошлом и двигаться вперед налегке.

Лев

Львам возвращение в прошлое нужно для того, чтобы понять, что изначально было причиной их ошибок. Правда, даже глядя под таким углом зрения, они вряд ли увидят все, что им мешает, тем не менее сделать это необходимо, отношения с окружающими не разрушатся сильнее.

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Рыбы

Рыб угнетает негатив, шлейф которого тянется из их былого — отрицательный опыт настраивает их на поражение. Сегодня представители знака — наконец-то — смогут «отредактировать» свое прошлое и начать двигаться по светлой жизненной полосе, которую они заслужили.

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