Три знака Зодиака, которых сегодня ждут "эмоциональные качели"

День мощной энергетики, которая позволит решить даже те профессиональные вопросы, которые в последнее время казались безнадежными. Главное, не упустить это во всех отношениях благоприятное время и заняться самыми важными делами, не откладывая их в долгий ящик. Под воздействием напряжения, которое сопутствует активной работе, настроение у людей может меняться – от знака минус к знаку плюс и наоборот.

Сегодня, 19 сентября, пострадать от "эмоциональных качелей" могут представители всех знаков Зодиака, но трех из них они коснутся особенно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые и в любое другое время впадают то в одну, то в другую крайность, заставляя окружающих подозревать их в том, что в них живут два разных человека одновременно, сегодня превзойдут все ожидания. Самим представителям знака, которые будут метаться от радости к глубокой печали, категорически не рекомендуется общаться с находящимися рядом людьми, да и последним желательно обходить их стороной. В противном случае перепады настроения Близнецов способны будут довести до истерики любого, кто так или иначе с ними соприкоснется.

Весы (24.09 – 23.10)

Шкала настроений Весов, скорее всего, будет передвигаться из-за необходимости принимать важные жизненные решения. Представителям знака не смогут определиться с тем, чего они хотят на самом деле: с утра им захочется чего-то одного, к обеду другого, а к вечеру и вовсе – третьего. Колеблясь, они испытают весь спектр "эмоциональных качелей" – от эйфории до отчаяния и обратно. Довольство и недовольство собой и своими действиями будут сменять друг друга, что негативно скажется как на них самих, так и на тех, кому не повезло находиться рядом.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыб подведет их мечтательность и склонность к мистике. Так уж сложатся обстоятельства этого дня, что они во всем будут видеть знаки – увы, далеко не всегда положительного характера. Нетрудно предположить, что настроение у Рыб будет меняться каждый час, пока такая нервотрепка окончательно их не измотает. Представителям знака желательно сосредоточиться на тех знаках и предсказаниях, которые сулят им что-то хорошее, и сознательно не замечать те, которые обещают противоположное: силу позитивного мышления еще никто не отменял.

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