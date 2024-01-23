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Три знака Зодиака, которых сегодня ждут неожиданные встречи

Три знака Зодиака, которых сегодня ждут неожиданные встречи

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

День, когда в нашу жизнь – хотим мы того или нет – вторгается прошлое. Чаще всего в такое время, кажется, сама судьба приводит к нам людей, с которыми мы давно не встречались. При этом далеко не всех мы – по самым разным причинам – рады видеть, но тут уж, как говорится, нас никто не спрашивает – значит, пришла пора расставить в отношениях с ними точки над "и". 

Сегодня, 23 января, прошлое вторгнется в жизнь представителей всех знаков Зодиака, но трех из них стоит ожидать неожиданных встреч. 

Овен 

Овны любят вспоминать первую любовь – как правило, путешествие в прошлое успокаивает их и делает сентиментальными. Сегодня картины из прошлого обретут для них реальные черты в виде человека, который, хоть и появится неожиданно, сразу же возьмет их в оборот, как будто бы они расстались вчера. 

Лев 

Львы, будучи огненным знаком, всегда устремлены в будущее, но это не значит, что к своему прошлому они безразличны – они никогда не отказываются встретиться со старыми друзьями и вспомнить пережитые ими когда-то приятные моменты – сегодня такая возможность им неожиданно представиться. 

Рыбы 

Рыбы, которые помнят всех, в кого были влюблены они и кот был влюблен в них, знают, что это далеко не всегда одни и те же люди. Сегодня велика вероятность встретиться с человеком, который страдал от неразделённой любви к представителям знака и досаждали своим вниманием – вряд ли такое свидание их порадует. 

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