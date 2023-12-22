Три знака Зодиака, которых сегодня ждут перемены в личной жизни

День благоприятен для решения любых вопросов, но, как правило, на первый план выходит личная жизнь, в которой могут произойти самые неожиданные истории. Чаще всего они бывают позитивными, но даже те из них, которые на первый взгляд покажутся негативными, при ближайшем рассмотрении окажутся совсем не такими.

Сегодня, 22 декабря, перемены в личной жизни ждут представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них они будут максимально приятными.

Близнецы

Близнецы – преимущественно те из них, кто какое-то время назад остался без пары – могут рассчитывать на судьбоносную встречу, которая перерастет в длительные отношения. Правда, для этого представителям знака необходимо встретить нового в их жизни человека не по одежке, как они привыкли, а по уму.

Дева

Девам звезды рекомендуют отпустить человека, в которому они давно не испытывают никаких чувств – их отношения длятся по инерции. Позитивным для них этот момент является потому, что чуть ли не на следующий после расставания день они встретят настоящую любовь – главное, освободить для нее место.

Весы

Весы могут услышать предложение, которое давно ждут – руки и сердца. Интересно, что оно пройдет совсем не так – и не в той обстановке, которую рисовали себе представители знака – скорее, все произойдет с точностью до наоборот. Главное для них в этот день – ничему не удивляться и все воспринимать как должное.

Читайте также: