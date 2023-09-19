Три знака Зодиака, которых сегодня ждут приятные новости

День, когда происходят кардинальные перемены во всех сферах нашей жизни и деятельности, главное – не бояться крутых поворотов, которые могут быть с ними связаны. В этот день также возможны разнообразные сюрпризы и приятные – долгожданные – новости.

Сегодня, 19 сентября, приятные новости могут ждать представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них они особенно вероятны.

Телец

Тельцы могут получить так долго ожидаемое известие от некогда любимого человека, с которым они расстались по собственной глупости – вспылили, не сдержались и наговорили малоприятных слов. Теперь же он может сам связаться с представителями знака, к тому же, выяснится, что он забыла былую обиду.

Дева

Девы смогут приобрести вещь, о которой давно мечтали – скорее всего, это будет предмет одежды, в котором они с удовольствием блеснут в ближайшее время. Радости представителей знака не будет предела, и никто не сможет помешать им испытывать позитивные эмоции, которые они обычно таят в глубине души, открыто и даже демонстративно.

Козерог

Козероги, как правило, больше всего радуются новым профессиональным перспективам, и нынешний день исключением в этом смысле не станет. Велика вероятность того, что им предложат принять участие в новом проекте, который укрепит их авторитет в профессиональных кругах и неплохо заработать – последнее особенно порадует представителей знака.

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