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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Три знака Зодиака, которых сегодня ждут приятные события в личной жизни

День, несмотря на выходной, благоприятен для любых дел, но наиболее успешной сегодня окажется сфера личной жизни. Вариантов в этом смысле может быть масса — у представителей каждого знака ситуация проиграется по-своему, но к тому, что что-то переменится — причем самым благоприятным образом — необходимо быть готовыми.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 2 августа, перемены в личной жизни ожидают представителей всех знаков Зодиака, но у трех из них они — с большой долей вероятности — окажутся особенно приятными.

Овен

Овны часто ссорятся с любимыми людьми, а потом не знают, как искупить свою вину и помириться. Сегодня любимый человек облегчит им эту задачу, первым сделав шаг навстречу — что же до самих представителей знака, то им останется только принять его инициативу с благодарностью.

Стрелец

Стрельцы, которые часто увлекаются, а впоследствии, разочаровываются в предмете своих симпатий, не всегда знают, как отделаться от человека, который перестал быть им интересен. Лучший выход в таком случае — расставание, представителей знака оно порадует, а не расстроит.

Рыбы

Рыбы в этот день могут получить от своего увлечения не только удовольствие, но и пользу. На спектакле или выставке, куда они решат отправиться, им встретится человек, отношения с которым могут затянуться на долгое время, а то и на всю жизнь, главное — не упустить его.

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