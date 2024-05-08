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Три знака Зодиака, которых сегодня ждут приятные сюрпризы

Три знака Зодиака, которых сегодня ждут приятные сюрпризы

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Гармоничный и спокойный день, в течение которого удается все, за исключением новых дел – любые начинания лучше отложить на пару дней. Велика вероятность радостных событий и приятных сюрпризов, которые приготовят нам близкие люди. 

Сегодня, 8 мая, радостные события могут произойти в жизни всех без исключения знаков Зодиака, но три из них могут рассчитывать на приятные сюрпризы. 

Телец 

Тельцам приятный сюрприз приготовят их дети. Он может принять любой вид: хорошей оценки по предмету, категорически не дающемуся ребенку, победы в спортивных соревнованиях или чисто убранной комнаты, в которой обычно царит хаос, главное – повод для радости и гордости. 

Близнецы

Близнецам предстоит встреча с друзьями, которых они – по объективным причинам – давно не видели. Скорее всего, они не просто порадуют представителям знака своим присутствием, но и устроят приятные сюрпризы, воспоминания о которых останутся на всю жизнь. 

Весы 

Весам сюрприз устроит любимый человек, который – даже если они давно находятся в отношениях – позовет их на свидание. Возможно, оно не будет столь романтическим, как в мирное время, но сам факт такой встречи даст повод для большой радости. 

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