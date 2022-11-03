Три знака Зодиака, которых сегодня ждут приятные знакомства

Сегодня, 3 ноября, приятные знакомства ждут представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них они станут по-настоящему судьбоносными.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как правило, долго думают, прежде чем принять какое-то решение, но, надо отдать им должное, в большинстве случаев оно оказывается правильным. Однако сегодня звезды советуют им поторопиться: пока они будут думать и соображать, что к чему, человек, появления которого они так долго ждали, просто исчезнет из поля их зрения, а этого никак нельзя допустить.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам только кажется, что они прекрасно проживут в одиночестве – на самом деле представители знака, несмотря на всю свою холодность, нуждаются в обществе и общении не меньше других. Сегодня судьба представит им уникальный шанс встретить человека, которого им захочется назвать второй половинкой – нежелательно его упускать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыб звезды могут вернуть в прошлое, буквально столкнув с человеком, с которым их когда-то связывало многое, теперь же остались одни воспоминания – правда, очень приятные. Возможно, представителям знака стоит подумать о том, чтобы продолжить отношения с той точки, на которой они когда-то внезапно прервались – главное, не совершить ошибок, которые когда-то их разлучили. Читайте также: