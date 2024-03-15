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Три знака Зодиака, которых сегодня ждут приятные знакомства

Три знака Зодиака, которых сегодня ждут приятные знакомства

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день лунного календаря у астрологов пользуется репутацией счастливого – считается, что в это время происходят приятные события во всех сферах человеческой жизни. Удача подстерегает нас как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. 

Сегодня, 15 марта, счастливые события могут произойти в жизни представителей всех знаков Зодиака, но трех из них ждет приятное – и судьбоносное – знакомство. 

Овен 

Овны, как представители самого романтичного знака Зодиака, легко знакомятся и увлекаются новым в их жизни человеком, правда, потом так же легко к нему остывают. Но сегодня их может ждать поистине судьбоносное знакомство, которое завершится серьезными и долговременными отношениями, возможно, с официальным их оформлением. 

Близнецы

Близнецам, которые давно утратили душевную связь с близкими им человеком, судьба приготовила счастливый шанс – судьбоносную встречу. Новый знакомый сразу же придется по нраву представителям знака, но они – по привычке – будут колебаться, пока не поймут: чтобы не упустить свое счастье, необходимо сделать решительный шаг. 

Козерог

Козерогов легкомысленными людьми не назовешь, поэтому они редко знакомятся в общественных местах – на улице или в кафе, предпочитая рабочий коллектив. Возможно, сегодня в их окружении появится новый симпатичный коллега – не стоит упускать свой шанс. 

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