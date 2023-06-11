Три знака Зодиака, которых сегодня ждут серьезные перемены

Наступает день серьезных – прежде всего физических – трансформаций, которые, в свою очередь, могут привести к серьезным жизненным переменам. Как правило, они являются итогом событий – и усилий – предыдущего времени, поэтому важно не сопротивляться им, а принять как данность.

Сегодня, 11 июня, серьезные жизненные перемены ожидают представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них они окажутся особенно важными.

Тельцы (21.04 – 21.05), которых отличает редкая страстность, хотя по виду иногда о них этого и не скажешь, давно мечтающие о переменах в личной жизни, получат долгожданное признание в любви, а то и предложение руки и сердца. По вполне понятным причинам за этим последуют серьезные жизненные перемены, к которым представителям знака и следует быть готовым.

Неугомонные и непоседливые Стрельцы (23.11 – 21.12), которые давно подумывали о переезде в другой город и даже в другую страну, наконец-то получат возможность осуществить свою мечту. Правда, пока речь будет идти только о том, чтобы составить подробный план своих дальнейших действий, но он станет первым шагом на этом пути, что уже очень важно – дело сдвинется с мертвой точки.

Целеустремленные и трудолюбивые Козероги (22.12 – 20.01), как говорится, спят и видят, как бы им получить новую должность и даже перейти на новое место работы, на котором они смогут проявить себя еще лучше, чем на старом. Вполне возможно, что именно сегодня они повстречают человека, который сделает их мечту явью – главное, не упустить счастливый шанс.

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