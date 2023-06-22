Три знака Зодиака, которых сегодня ждут судьбоносные события

Один из самых судьбоносных дней лунного календаря, когда нужно быть готовым к любым – даже самым невероятным – событиям, которые могут перевернуть жизнь человека с ног на голову. Необходимо дорожить отношениями и максимально внимательно следить за своим имуществом: человек, с которым мы расстанемся, или вещь, которую потеряем в это время, уже никогда не удастся ни вернуть, ни найти.

Сегодня, 22 июня, к важным событиям необходимо приготовиться представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они окажутся по-настоящему судьбоносными.

Чувствительным Ракам (22.06 – 22.07), которые дорожат отношениями – прежде всего семейными – с окружающими их людьми, в этот день ни в коем случае нельзя ни с кем ссориться, поскольку это чревато расставанием – окончательным и бесповоротным. В любом случае – даже если близкий человек будет неправ – стоит проявить максимум терпения и простить его, что не составит для них особого труда.

Осторожным Весам (24.09 – 23.10) звезды рекомендуют обратить внимание на послание, которое сегодня можно прийти на их почту, даже если они покажется им непонятным или пришедшим не по адресу. На самом деле в нем заключается информация, которая поможет понять, в каком направлении двигаться дальше – похоже, пришла пора сменить не только место работы или род деятельности, но и образ жизни.

Загадочным и мистическим Скорпионам (24.10 – 22.11) сегодня можно не ждать судьбоносных событий по той простой причине, что они сами станут их причиной. Скорее всего, поступок, который им необходимо совершить, коснется профессиональной сферы: шаги, на которые они пойдут, полностью изменят их жизнь в этом смысле. Так что не стоит задумываться над уместностью своих действий – нужно сделать первый шаг.

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