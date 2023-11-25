Три знака Зодиака, которых сегодня ждут судьбоносные знакомства

Нынешний день астрологи называют самым счастливым во всем лунном календаре – по силе и энергетической мощности ему нет равных. Наиболее благоприятным считается первая его половина, когда успех будет сопутствовать во всех жизненных сферах, но особенно – в личной жизни.

Сегодня, 25 ноября, приятные перемены в личной жизни могут произойти у представителей всех знаков Зодиака, но трех из них ждут по-настоящему судьбоносные знакомства.

Овен

Овнам – прежде всего тем, чья личная жизнь в последнее время "стоит на паузе" – необходимо с максимальным вниманием отнестись к новым людям, которые появятся в их окружении. Велика вероятность, что именно в этот день они встретят того, кого захотят назвать своей второй половинкой – обидно будет упустить такой шанс.

Дева

Девы вполне могут рассчитывать на встречу с человеком, который поможет им решить важный житейский вопрос. Скорее всего, они сами не знают, с какой стороны к нему подступиться, а новый знакомый поможет – причем не только советом, но и активными действиями. Неудивительно, что возникшие отношения перерастут в настоящую дружбу.

Скорпион

Скорпионы, которые давно готовы к тому, чтобы перейти на новый профессиональный уровень, вполне могут сегодня встретить человека, который посодействует им в этом. Главное для представителей знака – показать "товар", точнее, свои способности – лицом, продемонстрировав свою компетентность, экспертность и желание работать.

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