Три знака Зодиака, которых ждет объяснение с любимым человеком

День активных действий и решительных поступков, благоприятный для начинаний любого свойства, но поскольку речь идет о праздничном дне, то, скорее всего, она будет личной. Можно признаваться в любви, делать – и принимать – предложения руки и сердца, а также назначать даты помолвки и свадьбы.

Сегодня, 25 декабря, разбираться в своей личной жизни предстоит представителям всех знаков Зодиака, но трех из них гарантированно ждет объяснение с любимым человеком.

Телец

Тельцам звезды советуют – хотя бы ради праздника – помириться с любимым человеком, с которыми они умудрились поссориться накануне. Интересно, что им и делать для этого ничего не придется – достаточно принять сделанное им предложение поговорить, а там все сложится само по себе.

Лев

Львы – особенно те из них, статус отношений которых до сих пор не определен, вполне могут получить предложение оформить его официально. В таком случае им даже капризничать не стоит – они с любимым человеком так давно и хорошо знакомы, что достаточно ответить согласием.

Водолей

Водолеям – правда, преимущественно тем, кто давно состоит в прочных и счастливых отношениях – необходимо устроить любимому человеку приятный, праздничный сюрприз. Поскольку после долгих лет в браке романтика в них постепенно начала ускользать, необходимо сделать акцент именно на ней.

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