Три знака Зодиака, которых ждет счастливая встреча с близким человеком

Нынешний день астрологи – и у их есть на то основания – считают самым счастливым в лунном календаре: он принесет приятные события каждому из нас. У кого-то они окажутся более значимыми и масштабными, у кого-то – менее, но без внимания звезд и светил не останется никто.

Сегодня, 13 апреля, приятные события ждут представителей всех знаков Зодиака, но только три из них могут рассчитывать на счастливые встречи.

Рак

Ракам удастся объединиться со своей семьей – любимыми людьми, с которыми в силу самых разных причин, им приходилось жить порознь. Теперь же они смогут не только встретиться с ними, но и – как раньше! – начать жить вместе, что очень важно для представителей знака.

Весы

Весы, давно ничего не знавшие о любимом человеке и уже предполагавшие самое плохое, не только смогут узнать, что с ним все хорошо, но и смогут встретиться с ним. Значение этого события в жизни представителей знака переоценить невозможно: их жизнь изменится к лучшему.

Козерог

Козерогов – во всяком случае тех из них, кто по какой-то причине одинок – ожидает поистине судьбоносная встреча с человеком, который станет спутником их жизни надолго, а, возможно, и навсегда. Главное для представителей знака – отвлечься от работы и посмотреть вокруг.

Читайте также: