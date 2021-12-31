Три знака Зодиака, которых ждет внешнее преображение

День внутренней и внешней трансформации, в течение которого Золушка может превратиться в принцессу. Впрочем, процесс преображения может коснуться и любых других вопросов – как профессиональных, так и бытовых, но волшебные метаморфозы, которые произойдут с прекрасными дамами, окажутся непревзойденными – Новый год необходимо встречать во всеоружии.

Сегодня, 31 декабря, внешнее преображение ждет представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них оно окажется поистине волшебным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, пожалуй, являются самым стильным знаком Зодиака: они всегда одеты в свете последних тенденций и выглядят как с картинки модного журнала – вещи в свой битком забитый гардероб они везут из всех стран мира, в которые их забрасывает судьба. А вот косметикой они зачастую пренебрегают, считая, что и так красивы – своей "природной красотой". Сегодня им важно обратиться к специалисту – он подберет им неброский макияж, который поможет создать неповторимый образ.

Львы (23.07 – 21.08)

Львы обожают ходить по магазинам, приобретая роскошные – поистине королевские – наряды, которые потом демонстрируют на публике. Нехватки в модной одежде у них не наблюдается, а вот в других способах украшения у них порой наблюдаются серьезные проблемы – выкрашенные в рыжий цвет локоны и бирюзовые тени идут, увы, далеко не всем. Почему бы представителям знака сегодня не посетить парикмахера и визажиста, которые сделают из представительниц знака настоящих красавиц?

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, тяготеющие к вольной комплектации вещей при создании образа, часто походят на представителей бомонда, что подходит далеко не для всех ситуаций. В этот день звезды настоятельно рекомендуют – хотя бы на время – отказаться от деревянных бус, оловянных колец и браслетов, а также блузок в стиле бохо и цыганских юбок, заменив их более строгими предметами гардероба. Классика уместна всегда и везде, поэтому впечатление, произведенное на окружающих, окажется поистине сногсшибательным.

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