Три знака Зодиака, которым – чтобы не проиграть – нужно быть сильными

Энергетика нынешнего дня – мужская, поэтому она основывается не на чувствах и эмоциях, а на разуме и логике – именно ими необходимо руководствоваться, действуя и принимая решения. Также нельзя проявлять слабость – она станет причиной проигрыша и последующей за ним капитуляции во всех сферах жизни и деятельности.

Сегодня, 5 марта, демонстрировать силу – как окружающим людям, так и миру в целом – необходимо представителям всех знаков Зодиака, но три из них в противоположном случае рискуют крупно проиграть.

Телец

Телец считается одним из самых слабых знаков Зодиака из-за нежелания что-либо менять в своей жизни – они готовы все отпущенные им судьбой годы просидеть «на печи», лишь бы не прилагать серьезных усилий. Но сегодня им придется изменить своим ленивым привычкам – бездействие может стать причиной серьезной потери.

Близнецы

Близнецов слабыми делает их легкомыслие и неумение сосредоточиться на чем-то одном – их внимание ежеминутно распыляется на множество предметов и задач. В этот день им особенно важно, собравшись с силами, заниматься своей работой вдумчиво и внимательно, в противном случае их проект отдадут кому-нибудь другому.

Рак

Раки чересчур чувствительны и ранимы, что часто играет с ними злую шутку. Сегодня они могут так сильно расстроиться из-за событий как в своей жизни, так и в судьбе кого-то из близких им людей, что окажутся совершенно не способны заниматься своими привычными обязанностями. Казалось бы, с кем не бывает, но представители знака по этой причине могут и работы лишиться.

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