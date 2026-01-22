ТСН в социальных сетях

Астрология
275
2 мин

Три знака Зодиака, которым категорически нельзя кому-либо мстить

День кардинальных — как профессиональных, так и жизненных — перемен, но при этом любое решение, которое их приблизит, должно быть тщательно продумано и взвешено.

Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Также в это время ни в коем случае нельзя никому мстить, даже если человек, которому эта месть предназначена, объективно перед нами виноват — впрочем, это не стоит делать всегда

Сегодня, 22 января, мстить кому-либо нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них оплата за причиненное им зло может оказаться особенно нежелательной.

Рак

Раки — самый обидчивый знак Зодиака: они долго помнят сделанное им зло, хотя и не стремятся за него отплатить — они для этого чересчур нерешительны. Но сегодня они сами себя не узнают: так сильно им захочется отомстить обидчику, вот только до добра это их не доведет.

Стрелец

Стрельцы, столкнувшись с обидой и несправедливостью, строят разнообразные планы мести, но очень быстро остывают по отношению к этой идее. Но сегодня они, видимо, слишком сильно расстроятся, потому что не смогут успокоиться, хотя это важно сделать, чтобы не натворить бед.

Козерог

Козероги считают месть непродуктивным занятием, которое отнимает время и силы, но не приносит пользы. Сегодня звезды советуют им придерживать именно этой точки зрения, а не идти на поводу у эмоций: они очень быстро пойдут на спад, а проиграть ситуацию назад уж не удастся.

