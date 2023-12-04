Три знака Зодиака, которым категорически нельзя лгать

В 22-й лунный день, которые продлится двое календарных суток, нельзя лгать и обманывать даже в мелочах: ложь рано или поздно обнаружится, нанеся вред всем, кто будет с ней связан, но особенно – самому ее "автору". Причем объяснять обман тем, что делаешь кому-то добро, не стоит: ложь все равно останется ложью.

В эти дни, 4 и 5 декабря, ни в коем случае нельзя лгать – даже во спасение – представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них обманывать особенно опасно.

Дева

Девы лгут не потому, что ими движет злой умысел, все гораздо проще: в этот момент они абсолютно уверены в своей правоте. Если же собеседники через какое-то время напоминают им о сказанном, возмущению представителей знака не бывает предела: я такого не говорил! На этот раз, чтобы не стать жертвой собственной самоуверенности, стоит заранее проверить факты, знанием которых хочется блеснуть.

Стрелец

Стрельцы не созданы для лжи, и высокие моральные принципы представителей знака тут ни при чем. Представители этого – прямолинейного – знака, к тому же, очень быстро забывают, что именно соврали, поэтому часто – когда их выводят на чистую воду – и попадают в неудобное положение. Вот и эти дни им не стоит лукавить – выйдет себе дороже.

Рыбы

Рыбам захочется соврать, чтобы произвести выгодное впечатление на нового знакомого, на которого они имеют виды. Вот только результат может оказаться прямо противоположным: будучи пойманными на вранье, а это произойдет довольно быстро, они потеряют надежду выстроить отношения с этим человеком, поскольку он уверен: нельзя начинать романтические отношения со лжи.

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