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Три знака Зодиака, которым категорически противопоказано давать себе передышку

Три знака Зодиака, которым категорически противопоказано давать себе передышку

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День не годится для новых начинаний – ничего путного из них не получится, необходимо продолжать работать над теми проектами, которые были начаты ранее. При этом не стоит прерывать занятие и давать себе передышку – она вряд ли приведет к профессиональному успеху. 

Сегодня, 20 мая, продолжать ранее начатую работу нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них ни в коем случае нельзя ее прерывать. 

Телец 

Тельцы, известные своей ленью, пользуются любой возможностью отложить работа хотя бы ненадолго. Сегодня советуют им делать это только в том случае, если ее результат для них совершенно неважен: сделав передышку хотя бы на полчаса, они уже не смогут ее продолжить. 

Близнецы

Близнецы, сделав даже непродолжительный перерыв в работе, могут увлечься другим занятием. Когда же они посмотрят на часы, окажется, что прошло уже слишком много времени и они банально не успевают завершить ее до конца рабочего дня, что вряд ли понравится начальству или заказчику. 

Водолей 

Водолеям звезды советуют довести работу, которой они заняты, до финального конца, и только потом отдыхать. В противном случае они рискуют потерять интерес к тому, что делают, а, значит, незавершенный проект пополнит список их недоделок. 

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