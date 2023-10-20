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Три знака Зодиака, которым может показаться, что они схватили бога за бороду

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым может показаться, что они схватили бога за бороду

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Мощный приток энергии, который почувствуют в этот день представили всех знаков Зодиака, принесут пользу только тем из них, кто сможет направить ее в полезное – как для себя, так и для других – русло. Также ее присутствие может сыграть с человеком злую шутку: переполненность силами создаст иллюзию всесильности, что на самом деле не так, поэтому может представлять серьезную опасность. 

Сегодня, 20 октября, почувствовать чрезмерную уверенность в своих силах могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них и вовсе может показаться, что они схватили бога за бороду. 

Близнецы 

Близнецы, добившись даже незначительного успеха, становятся настолько самоуверенными, что им кажется, будто бы им нет равных ни в чем. В результате их поведения они часто падают с высоты, на которую сами себя вознесли, на землю, что довольно болезненно – сегодня с ними может случиться нечто подобное. 

Дева 

Дев в любой день отличает повышенная самоуверенность, но сегодня это качество возрастет у них в разы – причем совершенно без каких-либо серьезных на то оснований. Результатом вполне может стать фиаско в решении вопроса, который стоит у представителей знака на повестке дня, что вряд ли их порадует. 

Стрелец 

Стрельцы уверены, что все могут сделать лучше других, поэтому им и приписывают обращенный к богу вопрос: "Чем я могу тебе помочь?" Сегодняшний день для них исключением не станет, что в результате может привести к плачевным последствиям, поэтому не стоит быть уж слишком самонадеянными. 

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Дата публикации
Просмотры
2286
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