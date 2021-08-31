Три знака Зодиака, которым можно менять свою жизнь к лучшему

День, когда для того, чтобы создать что-то новое, необходимо расчистить для него территорию, разрушив все старое – дом, профессиональную карьеру, отношения (нужное подчеркнуть). Так уж устроен мир, что построить новый дом можно, только снеся старые стены, а найти новую работу – уволившись с прежней, а отыскать нового спутника жизни – расставшись со старым.

Сегодня, 31 августа, решительно менять свою жизнь можно представителям всех знаков зодиакального круга, но трем из них это настоятельно рекомендуется.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, особенно тем из них, кто давно подумывает о смене места жительства, лучшего времени для жилищных перемен просто не найти. При этом совершенно неважно, куда они планируют переезжать – в другую квартиру, дом, город или страну, главное – сделать первых шаг в направлении своей мечты именно сегодня. Купить новую квартиру можно, выставив на продажу старую. Построить новый дом – расчистив участок, на котором он будет стоять. Переехать на ПМЖ в другую страну – как минимум, подав документы в соответствующие инстанции.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которым очень трудно принять важное решение, а потом действовать в соответствии с ним, необходимо наступить на свою нерешительность и сделать хотя бы первый шаг в направлении желаемых перемен. Скорее всего, представителей знака не устраивает их профессиональная ситуация, поэтому менять нужно именно ее. Наверняка у них есть соблазнительные предложения перейти на новое – перспективное – место работы, но они никак не решаются уволиться со старого, считая, что "мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться".

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям судьба и звезды дают редкий шанс изменить свою личную жизнь. Разумеется, это касается только тех представителей знака, отношения которых с их второй половинкой зашли в тупик, но, поскольку таких Водолеев достаточно много, имеет смысл об этом сказать. Однако важно помнить, что у человека, находящегося в отношениях, нет маневра для устройства личной жизни, поэтому необходимо сначала урегулировать – наладив или закрыв – их, а уже потом искать того, кого захочется назвать своей судьбой – или второй половинкой, тут уж кому как больше нравится.

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