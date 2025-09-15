- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 469
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака Зодиака, которым можно менять свою жизнь к лучшему
24-й лунный день, который продлится почти двое суток, время, когда для того, чтобы создать что-то новое, необходимо расчистить для него территорию, разрушив старое. Так уж устроен мир, что построить новый дом можно, только снеся старые стены, а найти новую работу — уволившись с прежней, а отыскать нового спутника жизни — расставшись со старым.
В эти дни, 15 и 16 сентября, расчищать старое ради нового нужно представителям всех знаков зодиакального круга, но трем из них настоятельно рекомендуется приступать к улучшению своей жизни.
Лев
Львам, особенно тем, кто давно подумывает о смене места жительства, лучшего времени для этого просто не найти. При этом совершенно неважно, куда они планируют переезжать — в другую квартиру, дом, город или страну, главное — сделать первых шаг в направлении своей мечты.
Весы
Весы, которым очень трудно принять важное решение, а потом действовать в соответствии с ним, необходимо наступить на свою нерешительность и сделать хотя бы первый шаг в направлении желаемых перемен, а уж дальше все сложится как будто бы само по себе — при минимальных усилиях.
Водолей
Водолеям судьба даст редкий шанс изменить к лучшему свою личную жизнь. Разумеется, это касается только тех представителей знака, чьи отношения со второй половинкой зашли в тупик — самое время наводить порядок: либо начинать все с чистого листа, либо завершать раз и навсегда.