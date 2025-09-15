ТСН в социальных сетях

469
1 мин

Три знака Зодиака, которым можно менять свою жизнь к лучшему

24-й лунный день, который продлится почти двое суток, время, когда для того, чтобы создать что-то новое, необходимо расчистить для него территорию, разрушив старое. Так уж устроен мир, что построить новый дом можно, только снеся старые стены, а найти новую работу — уволившись с прежней, а отыскать нового спутника жизни — расставшись со старым.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В эти дни, 15 и 16 сентября, расчищать старое ради нового нужно представителям всех знаков зодиакального круга, но трем из них настоятельно рекомендуется приступать к улучшению своей жизни.

Лев

Львам, особенно тем, кто давно подумывает о смене места жительства, лучшего времени для этого просто не найти. При этом совершенно неважно, куда они планируют переезжать — в другую квартиру, дом, город или страну, главное — сделать первых шаг в направлении своей мечты.

Весы

Весы, которым очень трудно принять важное решение, а потом действовать в соответствии с ним, необходимо наступить на свою нерешительность и сделать хотя бы первый шаг в направлении желаемых перемен, а уж дальше все сложится как будто бы само по себе — при минимальных усилиях.

Водолей

Водолеям судьба даст редкий шанс изменить к лучшему свою личную жизнь. Разумеется, это касается только тех представителей знака, чьи отношения со второй половинкой зашли в тупик — самое время наводить порядок: либо начинать все с чистого листа, либо завершать раз и навсегда.

