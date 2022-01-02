Три знака Зодиака, которым можно начинать жизнь с чистого листа

День, когда высшие силы посылают людям такое количество энергии, что ее может хватить на весь лунный месяц. Астрологи часто сравнивают его с чистым листом, на котором можно начать писать свою жизнь заново. В это время рекомендуется отложить в сторону повседневные хлопоты и суетные мысли и сосредоточиться на составлении планов на ближайшее будущее.

Сегодня, 2 января, начать жизнь с чистого листа могут все знаки Зодиака, но у трех из них это получится лучше, чем у других.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы получат возможность коренным изменить свою жизнь. Скука и рутина, от которой они страдают в последнее время, могут смениться калейдоскопом интересных дел, а лень и апатия – активными действиями. Главное, в последний момент не испугаться – не решить, что и так неплохо живется, и не отыграть назад, оставив все, как есть. Тем же, кто хочет, чтобы все волшебным образом изменилось к лучшему, необходимо смело идти вперед.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, которых не устраивает их жизнь, имеют реальные основания для недовольства. Возможно, некоторое время назад на жизненном пути они действительно свернули не в ту сторону, а потому сейчас оказались в тупике, из которого не видят выхода. Сегодня судьба вполне может подарить им шанс: обстоятельства неожиданно сложатся таким образом, что они получат возможность вернуться в исходную точку и исправить совершенные ошибки.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, как правило, хорошо знают, чего хотят от жизни, и на этот раз используют все шансы, которые им подарит судьба. В последнее время представители знака явственно видели, что на профессиональные проекты у них уходит куда больше времени, чем раньше, а общее продвижение по карьерной лестнице, несмотря на все усилия, значительно тормозится. Сегодня они поймут, что необходимо изменить, чтобы все сложилось именно так, как им хочется.

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