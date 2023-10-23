Три знака Зодиака, которым можно отправляться в поездки

Нынешний день благоприятен для любых начинаний – как профессионального, так и личного характера: можно приступать к воплощению в жизнь новых проектов, признаваться в любви и отправляться в поездки.

Сегодня, 23 октября, в поездки любого рода можно отправляться представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они окажутся особенно успешными.

Близнецы

Близнецы – самый легкий на подъем знак Зодиака, они могут собраться буквально за несколько часов и отправиться при этом на край света. Сегодня звезды предоставят им такую возможность: любая поездка окажется для них на редкость удачной, особенно если они смогут соединить приятное с полезным – экскурсии с шопингом.

Рак

Раки не любят отправляться в поездки, поскольку они заставляют их покидать дом, а это, на взгляд представителей знака, лучшее место на Земле. Но сегодня они пересмотрят свои взгляды, поскольку именно поездка поможет им куда более комфортно устроить свою жизнь – грех не использовать такой счастливый шанс.

Стрелец

Стрельцы, будучи главными путешественниками Зодиака, легко срываются с места и уезжают куда глаза глядят. Вот и сегодня они, недолго думая, могут отправиться туда, где им удастся сменить обстановку, оставив во вчерашнем дне все свои неприятности и нацелившись на приятные приключения в дне завтрашнем.

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