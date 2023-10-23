Три знака Зодиака, которым можно отправляться в поездки

Нынешний день благоприятен для любых начинаний – как профессионального, так и личного характера: можно приступать к воплощению в жизнь новых проектов, признаваться в любви и отправляться в поездки.
Сегодня, 23 октября, в поездки любого рода можно отправляться представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они окажутся особенно успешными.
Близнецы
Близнецы – самый легкий на подъем знак Зодиака, они могут собраться буквально за несколько часов и отправиться при этом на край света. Сегодня звезды предоставят им такую возможность: любая поездка окажется для них на редкость удачной, особенно если они смогут соединить приятное с полезным – экскурсии с шопингом.
Рак
Раки не любят отправляться в поездки, поскольку они заставляют их покидать дом, а это, на взгляд представителей знака, лучшее место на Земле. Но сегодня они пересмотрят свои взгляды, поскольку именно поездка поможет им куда более комфортно устроить свою жизнь – грех не использовать такой счастливый шанс.
Стрелец
Стрельцы, будучи главными путешественниками Зодиака, легко срываются с места и уезжают куда глаза глядят. Вот и сегодня они, недолго думая, могут отправиться туда, где им удастся сменить обстановку, оставив во вчерашнем дне все свои неприятности и нацелившись на приятные приключения в дне завтрашнем.
Читайте также:
- Год Зеленого Деревянного Дракона: что нам принесет 2024-й и кому особенно повезет в это время
- Лунное затмение 28 октября 2023 года: что нас ждет в это время
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на октябрь 2023 год