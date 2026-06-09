Три знака Зодиака, которым на сегодня можно назначать романтическое свидание

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Время также благоприятно для романтических свиданий, которые — с большой долей вероятности — может привести к серьезным жизненны переменам.

Сегодня, 9 июня, на романтическое свидание могут рассчитывать представители всех знаков Зодиака, но у трех из них оно может привести к приятным жизненным переменам.

Телец

Тельцы — особенно те из них, кто, несмотря на всю жизнь тоскует по своей первой любви — неожиданно для себя получат возможность встретиться с ней или с ним. Возможно, на этот раз встреча приведет не к расставанию, как в прошлый, а долговременному — и счастливому — продолжению отношений.

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Близнецы

У Близнецов — точнее, у одиноких представителей знака — сегодня есть шанс встретить свою вторую половинку. Любовь, вспыхнувшая с первого взгляда, окажется настолько сильной, что события будут развиваться стремительно — от ужина в ресторане до официального оформления отношений.

Рыбы

Рыбы — во всяком случае, те из них, которые давно замужем — в последнее время столкнулись с тем, что в их отношениях с любимым человеком «поселилась» скука. Ужин в романтической обстановке наверняка вернет их отношениям необходимую им свежесть и новизну.

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