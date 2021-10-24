Три знака Зодиака, которым надо проанализировать былые ошибки

День напряженной энергетики, которая может давить на мозги с самого утра. Проблемы этого времени могут быть связаны с совершенными в прошлом ошибками, которые негативно отражаются на настоящем времени и нежелательным образом программируют будущее. Прекратить негативное влияние былых ошибок можно, проанализировав их и сделав правильные выводы, которые позволят обезопасить себя впредь.

Сегодня, 24 октября, проанализировать былые ошибки рекомендуется всем знакам Зодиака, но трем из них сделать из них выводы особенно важно.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – особенно те из них, кого в последнее время преследуют неудачи – разберутся в происходящем, если смогут расставить по полочкам обстоятельства, которые привели их к такой жизненной ситуации. Проанализировав их, они поймут, когда и где ошиблись, а значит, и решат, как избежать неприятностей в будущем. Главное, не впадать в отчаяние, а проделать все эти "манипуляции" спокойно и хладнокровно: эмоции – плохой советчик.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – знак практичный и прагматичный, при этом они редко признают свои ошибки – на их взгляд, это не лучшим образом сказывается как на их репутации, так и на самоуважении. Тем не менее сегодня им придется наступить на собственное самомнение и, проанализировав свои поступки, понять, где и что они сделали не так. Конечно, в глазах других они так и останутся безгрешными, но для себя важные выводы сделают.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи крайне редко признают свои ошибки – причину собственных неприятностей они готовы свалить на кого угодно, кроме самих себя. Но сегодня им придется – если, конечно, они хотят идти вперед как в профессиональной, так и в личной жизни – проанализировать свои предыдущие действия и признать совершенные ошибки, а возможно, и покаяться в них. Сделать это будет не так трудно, как кажется на первый взгляд.

Прогнозы на неделю:

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