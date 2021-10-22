Три знака Зодиака, которым надо устраивать сюрпризы близким людям

День веселья и праздников, когда по настроению можно определить состояние физического и психического здоровья: если человек может радоваться даже по самому незначительному поводу, значит, у него с этим все в порядке, и – наоборот. В это время можно – и нужно! – устраивать праздники или делать близким людям сюрпризы – пусть небольшие, но приятными.

Сегодня, 22 октября, устраивать сюрпризы близким людям надо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них внимание к тем, кого они любят, особенно важно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, которые в последнее время рассорились со всеми, с кем только могли, и рады бы найти пути для примирения, но не знают, как это сделать. Лучший способ наладить отношения – придумать для обиженного ими человека сюрприз, сделав то, о чем он мечтает. Например, подарить безделушку, на которую человек засмотрелся в антикварной лавке, но счел, что неправильно будет тратить на нее деньги – пусть даже и небольшие. Такой подарок они примут с благодарностью.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам стоит подумать о том, как наладить отношения с близким человеком – в последнее время они становятся все хуже и хуже. Самое время продумать возможность совместной поездки – как по стране, так и за границу – разумеется, речь пойдет о тех государствах, въезд в которые позволяет эпидемическая обстановка и климат. Впрочем, недалеко от дома тоже много мест, которые представители знака – и их вторая половинка – пока еще не посещали.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые обожают все, что так или иначе связано с искусством, могут устроить соответствующий сюрприз друзьям и близким – например, пригласить их на премьеру в театр. Разумеется, прежде всего в таком случае они угодят себе, но кто сказал, что организатор сюрприза должен страдать, а не радоваться – это было бы по меньшей мере несправедливо. Поэтому окружающие в знак благодарности могут разделить с ним его радость от посещения храма искусства.

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