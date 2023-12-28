Три знака Зодиака, которым не стоит делать лишние телодвижения

Нынешний день – не самое лучшее время для активных действий, успеха они все равно не принесут. Если есть возможность, нужно расслабиться и отдохнуть, причем, желательно, чтобы времяпрепровождение было максимально пассивным – так удастся быстрее восстановить силы.

Сегодня, 28 декабря, избегать активных действий необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вообще не стоит делать лишних телодвижений.

Близнецы

Близнецы, которые, как правило, не упускают возможности отдохнуть, сегодня – как назло! – почувствуют непреодолимое желание что-то делать, причем, им будет казаться, что без активных действий никак не обойтись. В результате, они не только не решат важный вопрос, а, наоборот, все испортят.

Рак

Раки в течение всего дня будут бороться с собой: с одной стороны, им вроде бы и нужно отдохнуть, с другой – перед праздником столько вопросов требует решения, что они не могут себе позволить безделье. В результате, начав работать по дому, представители знака так устанут, что вынуждены будут все бросит на полпути.

Козерог

Козерогам трудно усидеть без работы – они все время должны что-то делать, поэтому нынешний день станет для них своеобразным испытанием на выдержку. Впрочем, представители знака, отказавшись в этот день от каких-либо действий, вполне могут оценить приятность такого времяпрепровождения.

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