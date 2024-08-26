Три знака Зодиака, которым не стоит опасаться кризиса в личных отношениях

День, который у астрологов пользуется репутацией времени испытаний: он характеризуется большим количеством предательств, прежде всего – и это самое обидное – с стороны друзей и любимых людей. Велика вероятность и кризиса, который может наступить в личных отношениях, но он совершенно необязательно приведет к неприятным последствиям.

Сегодня, 26 августа, кризис в личных отношениях может наступить в личной жизни всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит его опасаться.

Телец

Тельцам, которые сами могут спровоцировать нынешний кризис сами, возможно, будут поражены масштабом, который он в результате примет. Но им не стоит переживать по этому поводу – в это время особенно важно помнить старую мудрость о том, что все делается к лучшему.

Рак

Раков, которые идут на любые жертвы ради сохранения отношений, кризис, хоть они давно и предчувствовали его приближение, очень напугает, но звезды советуют им не беспокоиться: если они его преодолеют, их связь с близким человеком станет еще крепче.

Стрелец

Стрельцы, о которых принято говорить, что они легко меняют партнеров, на самом деле привязываются к близким им людям и тяжело переносят расставание. Сегодня они должны признать, что разрыв – лучший выход из отношений, которые давно стали токсичными.

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