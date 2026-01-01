Три знака Зодиака, которым не стоит отвечать согласием на предложение руки и сердца

Гороскоп / © Credits

Сегодня не стоит браться за серьезные проекты и отвечать согласием — или отказом — на предложение руки и сердца.

Сегодня, 1 января, отвечать согласием на предложение руки и сердца нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое решение особенно нежелательно.

Весы

Весы, которые долго колеблются, прежде чем сделать даже самый незначительный шаг, на этот раз будут готовы принять решение быстро и радикально, звезды не рекомендуют им так поступать уже хотя бы потому, что спустя некоторое время они об этом пожалеют.

Скорпион

Скорпионам — во всяком случае тем из них, кто пока еще одинок — матримониальные предложения делают часто. Но никогда еще они ни были готовы так скоропалительно как сегодня — не раздумывая — ответить согласием человеку, к которому испытывают очень мало чувств.

Водолей

Водолеи, не будучи дисциплинированными и организованными, тем не менее, обладают здоровым практицизмом, который в нужный момент подсказывает им правильное решение. Очень важно прислушаться к нему и сегодня, тогда впоследствии не придется жалеть об ошибке

