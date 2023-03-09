Три знака Зодиака, которым не стоит принимать на веру чужое мнение

День, когда каждый из нас рискует потерять собственную индивидуальность, если пойдет на поводу у другого – особенно человека. Это не значит, что чужим мнением совсем не нужно интересоваться, но, выбирая между ним и собственным взглядом на происходящие события, нужно как минимум выбирать среднее арифметическое, а как максимум – оставаться при своих соображениях. Тем более что отвечать за сделанный выбор каждый будет самостоятельно – ответственность за него все равно не удастся ни на кого свалить.

Сегодня, 9 марта, принимать на веру чужое мнение не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них надо в этом смысле быть особенно осторожными.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – пожалуй, самый доверчивый знак Зодиака, их часто обманывают, но они все равно не теряют веры – как в отдельных людей, так и в человечество в целом. Звезды хотя бы сегодня советуют им подвергать сомнению то, что будут говорить им другие – имеет смысл хотя бы спросить самих себя: какую цель преследует человек, рассказывая им ту или иную историю? Многое встанет на свои места.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – при всех своих недостатка – люди правдивые, ну а поскольку они сами не врут, то уверены, что и другие говорят им только правду и ничего, кроме правды. И несмотря на то, что они почти всегда уличают своих собеседников в обмане, они все же верят в то, что им говорят. Сегодня кто-то в очередной раз может попытаться обвести их вокруг пальца – им нужно проявить бдительность.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи далеко не так доверчивы, как может показаться со стороны, а чужому мнению – даже если оно кажется им спорным, доверяют потому, что не хотят брать ответственность на самих себя. А сделав так, как посоветовал им кто-нибудь из окружающих, они как будто бы и ни при чем – идея-то была чужая. Но сегодня этот номер у представителей знака не пройдет, так что лучше все-таки принимать решение самостоятельно.

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