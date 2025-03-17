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Три знака Зодиака, которым не стоит принимать на веру чужое мнение

Три знака Зодиака, которым не стоит принимать на веру чужое мнение

Три знака Зодиака, которые во всех видят врагов / Фото: Credits

День, когда каждый из нас рискует потерять собственную индивидуальность, если пойдет на поводу у другого – особенно непорядочного – человека. Это не значит, что чужим мнением совсем не нужно интересоваться, но/, колеблясь между ним и собственным взглядом на происходящие выбирать нужно при своих соображениях. 

Сегодня, 17 марта, принимать на веру чужое мнение не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них надо в этом смысле быть особенно осторожными. 

Рак 

Раки – самый доверчивый знак Зодиака – их часто обманывают, но они все равно не делают из случившегося выводов. Звезды хотя бы сегодня советуют им подвергать сомнению то, что будут говорить им другие – имеет смысл хотя бы спросить самих себя: какую цель они преследуют. 

Стрелец

Стрельцы– люди правдивые, а поскольку они сами не врут, то уверены, что и другие говорят им только правду. Несмотря на то, что они почти всегда уличают собеседников в обмане, каждый раз верят в то, что им говорят. Сегодня кто-то в очередной раз может попытаться обвести их вокруг пальца. 

Водолей

Водолеи далеко не так доверчивы, как может показаться со стороны, а чужому мнению доверяют потому, что не хотят брать ответственность на себя. Но сегодня этот номер у представителей знака не пройдет, так что лучше все-таки принимать решение, опасаясь на свою интуицию. 

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